Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Киргизии

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В ночь на 1 октября сейсмические станции Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на территории Киргизии. Об этом говорится на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана.

Эпицентр подземных толчков располагался в 122 километрах от города Алматы. Жители города могли ощутить землетрясение силой 2–3 балла, уточнили сейсмологи. На данный момент информация о каких-либо разрушениях или жертвах не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Курильских островов. По данным ученых, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, в 123 километрах от острова Итуруп.

До этого СМИ сообщали о том, что в четырех штатах на юго-западе США из-за больших объемов грунтовых вод на земле появились гигантские трещины общей протяженностью в 272 километра.

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в шести километрах от Тбилиси