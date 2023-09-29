У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на 29 сентября у побережья Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным ученых, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, в 123 километрах от острова Итуруп. Очаг толчков залегал на глубине 66 километров.

В ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что землетрясение силой до трех баллов ощущали жители Курильска, а также сел Рейдово и Китовое на Итурупе. Предварительно, жертв и разрушений нет. В данный момент специалисты обследуют жилой фонд и объекты ЖКХ, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 6 километрах от коммуны Марради региона Тоскана, в которой живет порядка 3,4 тысячи человек.

До этого на вулкане Эбеко на Курилах произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстоянии более 5 километров.

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в шести километрах от Тбилиси