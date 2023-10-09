Десятки тысяч людей пострадали при мощном землетрясении в Афганистане

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Десятки тысяч людей получили травмы при землетрясении в Афганистане, пишет ТАСС со ссылкой на посольство страны в РФ.

По данным дипмиссии, под завалами находится много людей. Погибли примерно 2,5 тысячи человек.

"1,5 тысячи домов разрушено, десятки тысяч пострадавших", – заявили в посольстве.

Землетрясение на западе Афганистана произошло 7 октября. Эпицентр располагался в 42 километрах к северу-западу от города Герат, где живут 272 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулы Вахиды Раяна, в результате стихийного бедствия были полностью разрушены шесть деревень.

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 120 – СМИ