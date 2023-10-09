09 октября, 10:36Происшествия
Десятки тысяч людей пострадали при мощном землетрясении в Афганистане
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Десятки тысяч людей получили травмы при землетрясении в Афганистане, пишет ТАСС со ссылкой на посольство страны в РФ.
По данным дипмиссии, под завалами находится много людей. Погибли примерно 2,5 тысячи человек.
"1,5 тысячи домов разрушено, десятки тысяч пострадавших", – заявили в посольстве.
Землетрясение на западе Афганистана произошло 7 октября. Эпицентр располагался в 42 километрах к северу-западу от города Герат, где живут 272 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулы Вахиды Раяна, в результате стихийного бедствия были полностью разрушены шесть деревень.
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 120 – СМИ
Читайте также