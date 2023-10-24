Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Тайваня

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В районе восточного побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Центрального метеорологического управления острова.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 5,7 километра и находился в 120 километрах от побережья уездов Илань с населением около 450 тысяч человек.

Информации о каких-либо разрушениях и возможных пострадавших, а также об угрозе цунами не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение мощностью 5,8 произошло на филиппинском острове Минданао. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 82 километрах северо-западнее крупного порта Давао на берегу одноименного залива.

До этого землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории Калифорнии недалеко от Сан-Франциско. Эпицентр сейсмической активности пришелся на место, расположенное в 4,5 километрах к северо-востоку от Ислтона в Калифорнии.