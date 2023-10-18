Землетрясение магнитудой 4,1 произошло недалеко от Сан-Франциско

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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории Калифорнии недалеко от Сан-Франциско. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 16:29 по местному времени (в 19:29 по московскому). Очаг располагался на глубине в 10,8 километра. Эпицентр сейсмической активности пришелся на место, расположенное в 4,5 километрах к северо-востоку от Ислтона в Калифорнии.

Данных о возможных пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступало.

До этого сейсмическую активность магнитудой 3,9 зафиксировали на северо-западе Турции. Очаг землетрясения располагался на глубине 5,39 километра в районе Гелйака.



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