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31 октября, 15:59

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Чили

Фото: 123RF/erlantzpr

У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков пришелся на место, расположенное в 81-м километре к западу от Вальенара. Численность его населения составляет почти 45 тысяч человек. Глубина очага, по данным сейсмологов, составляла 31 километр.

Информации о пострадавших и возможных разрушениях нет.

До этого землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Дагестане. Сейсмическая активность наблюдалась в районе населенного пункта Ахты. Пострадавших и разрушений выявлено не было.

Новости мира: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,4 тысячи человек

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