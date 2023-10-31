31 октября, 15:59Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Чили
Фото: 123RF/erlantzpr
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков пришелся на место, расположенное в 81-м километре к западу от Вальенара. Численность его населения составляет почти 45 тысяч человек. Глубина очага, по данным сейсмологов, составляла 31 километр.
Информации о пострадавших и возможных разрушениях нет.
До этого землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Дагестане. Сейсмическая активность наблюдалась в районе населенного пункта Ахты. Пострадавших и разрушений выявлено не было.
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