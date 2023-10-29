Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Вануату в Тихом океане

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Землетрясение магнитудой в 6 баллов зафиксировали у берегов Вануату в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Оно произошло в 04:32 по местному времени (07:32 мск) в 193 километрах к юго-востоку от города Порт-Вила, где проживает почти 36 тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 80 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что в районе восточного побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг подземных толчков находился в 120 километрах от побережья уездов Илань с населением около 450 тысяч человек.

До этого землетрясение мощностью 5,8 произошло на филиппинском острове Минданао. Эпицентр подземных толчков находился в 82 километрах северо-западнее крупного порта Давао на берегу одноименного залива.

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