29 октября, 08:38Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Вануату в Тихом океане
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой в 6 баллов зафиксировали у берегов Вануату в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Оно произошло в 04:32 по местному времени (07:32 мск) в 193 километрах к юго-востоку от города Порт-Вила, где проживает почти 36 тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 80 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что в районе восточного побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг подземных толчков находился в 120 километрах от побережья уездов Илань с населением около 450 тысяч человек.
До этого землетрясение мощностью 5,8 произошло на филиппинском острове Минданао. Эпицентр подземных толчков находился в 82 километрах северо-западнее крупного порта Давао на берегу одноименного залива.
Новости мира: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,4 тысячи человек
Читайте также