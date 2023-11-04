Не менее 56 человек погибли в результате землетрясения в Непале

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По меньшей мере 56 человек погибли в результате землетрясения на границе Индии и Непала. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в районе лукум погибли 30 человек, еще 26 человек – в районе Джаяркот. Ранее сообщалось о 37 погибших. Еще десятки человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Индии и Непала в пятницу, 3 ноября. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километрах.

В субботу, 4 ноября, землетрясение произошло в Тихом океане недалеко от Северных Курил Сахалинской области. Эпицентр находился в 80 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 53 километров.