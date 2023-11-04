Землетрясение магнитудой 5 произошло у Северных Курил

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Землетрясение магнитудой 5 произошло утром в субботу в Тихом океане недалеко от Северных Курил Сахалинской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 5 произошло 4 ноября в 05:32 по сахалинскому времени. Эпицентр находился в 80 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 53 километра. Тревога цунами не объявлялась. В результате подземных толчков никто не пострадал.

Ранее землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Индии и Непала. Сообщается о 37 погибших. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил, что эпицентр землетрясения находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек.