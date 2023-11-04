Как минимум 37 человек погибли в результате землетрясения в Непале – СМИ

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Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По меньшей мере 37 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло на границе Индии и Непала в пятницу, 3 ноября.

Как говорится в сообщении, в ближайшее время ожидается информация о еще большем количестве жертв. Связь со многими деревнями в Непале была потеряна.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Согласно данным Reuters, очевидцы в Нью-Дели заметили, как тряслись здания.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции. Геодинамический институт Афин уточнил, что эпицентр подземного толчка с магнитудой 5,2 располагался в 6 километрах восточнее населенного пункта Прокопи на острове Эвбея, в 85 километрах к северу от Афин.