Не менее 11 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

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Спасатели обнаружили тела 11 альпинистов, погибших из-за извержения вулкана Марапи, начавшегося накануне на острове Суматра в Индонезии, сообщает агентство Associated Press.

Троих человек удалось спасти. Еще 12 числятся пропавшими без вести.

Около 75 альпинистов начали восхождение на вулкан 2 декабря. Восемь из них спасли накануне, их доставили в больницы с ожогами.

Власти Индонезии объявили третий из четырех уровней опасности из-за извержения и перекрыли зону вблизи Марапи. Пепел накрыл несколько деревень. Представители властей раздают жителям маски и советуют носить очки для защиты глаз.

Ранее камчатский региональный противолавинный центр объявил предупреждение о лавинной опасности в регионе в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.

До этого в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что на Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана Евразии, начавшееся в июне этого года. Согласно спутниковым данным, в районе вулкана все еще наблюдается термальная аномалия, но она связана с остыванием лавовых потоков.