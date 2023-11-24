В Камчатском крае объявлена угроза схода лавин

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Камчатский региональный противолавинный центр объявил предупреждение о лавинной опасности в регионе в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Местных жителей предупредили, что в период с 25 по 27 ноября возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского, Быстринского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Мильковского и Соболевского районов, а также с Вилючинского, Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.

Помимо этого, лавинную опасность также объявили на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

МЧС порекомендовало туристам, охотникам, спортсменам и главам организаций, ведущих работы в горах, воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни, а также принять повышенные меры безопасности.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что на Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана Евразии, начавшееся в июне этого года. Согласно спутниковым данным, в районе вулкана все еще наблюдается термальная аномалия, но она связана с остыванием лавовых потоков.

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