На вулкане Ключевской на Камчатке произошел пепловый выброс на высоту 7,5 км

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил пепел на высоту до 7,5 километров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении, в сторону Озерного залива. Не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово.

В ведомстве добавили, что туристических групп в районе вулкана нет. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Ранее сообщалось, что на южных склонах Ключевского вулкана на Камчатке продолжают изливаться лавовые потоки попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам.

До этого вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении вглубь полуострова.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла