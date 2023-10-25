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25 октября, 08:37

Происшествия

Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за день выбросил пепел

Фото: ТАСС/КГКУ "ЦОД"

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской второй раз за день выбросил столб пепла. Об этом сообщается на сайте Камчатской группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Спутниковые данные KVERT показали, что шлейф пепла простирается примерно на 150 километров к востоку от вулкана", – говорится в сообщении.

Первый раз утром 26 октября выбросил пепел на высоту до 5,5 километра, второй – на высоту до 6 километров. При первом выбросе пепловый шлейф распространялся в восточном направлении, в сторону Камчатского залива.

Ключевскому вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает, что пепел может создавать угрозу для пролетающих на низких высотах самолетах.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла

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