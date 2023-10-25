На вулкане Ключевской на Камчатке произошел пепловый выброс на высоту 5,5 км

Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил столб пепла на высоту 5,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении, в сторону Камчатского залива. В ведомстве отметили, что на пути распространения шлейфа нет каких-либо населенных пунктов, однако при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района.

Ключевскому вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

В ночь на 24 октября на вулкане Ключевской в Камчатском крае был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 километров над уровнем моря.

Тогда пепловый шлейф распространялся в северо-восточном направлении вглубь полуострова, в связи с чем ожидалось выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла