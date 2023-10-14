Вулкан Ключевской на Камчатке дважды выбросил пятикилометровые столбы пепла

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Днем из вулкана Ключевского на Камчатке зафиксировали два пепловых выброса на высоту до пяти километров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. Населенных пунктов на пути его распространения нет. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил пепел, шлейф которого протянулся на 25 километров на восток – юго-восток от вулкана. Эксперты отмечают, что активность данного вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.

4 сентября на вулкане Эбеко на Курилах произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Тогда шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии до 10 километров.

Несколько дней спустя, 11 сентября, на этом же вулкане произошел еще один пепловой выброс, на этот раз на высоту 3,5 километра. Тем не менее в МЧС угрозы для жизнедеятельности населения не выявили.

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