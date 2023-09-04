Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Фото: 65.mchs.gov.ru

На вулкане Эбеко в Сахалинской области произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что шлейф в результате выброса распространился на расстояние до 10 километров в северо-восточном направлении.

По информации ученых, в ближайшем к вулкану городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, также не ощущался запах сероводорода. В МЧС отметили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В начале августа на курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра. Тогда шлейф разошелся в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров.

До этого сообщалось, что поток лавы начал идти из извергающегося вулкана Ключевского, расположенного на Камчатке.

ЮНЕСКО рекомендовал включить "Вулканы Камчатки" в список объектов, находящихся под угрозой