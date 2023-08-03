Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Пепловый выброс на высоту 3,5 километра произошел на курильском вулкане Эбеко. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

"Днем 3 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра над кратером", – отметило ведомство.

Уточняется, что шлейф разошелся в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров. По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопада не было. Угрозы для жителей отсутствуют.

Ранее сообщалось, что у берегов американской Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4. По информации ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к югу от населенного пункта Санд-Поинт.

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