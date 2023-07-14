Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана

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В ночь на 14 июля на границе между Таджикистаном и Афганистаном произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом говорится на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции казахстанского министерства по ЧС.

Подземные толчки были зафиксированы в 02:49 по местному времени (23:49 13 июля по Москве). Эпицентр толчков располагался в 823 километрах от Алматы, а очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

О каких-либо возможных разрушениях в результате произошедшего на момент публикации не сообщалось.

Ранее землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Очаг подземных толчков залегал на глубине 12,44 километра.

Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган рассказал, что ученые спрогнозировали мощное землетрясение магнитудой выше 7, которое должно произойти в Стамбуле и в регионе Мраморного моря.