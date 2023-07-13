Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецком Кахраманмараше

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Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Twitter.

Подземные толчки зарегистрировали в 15:32 в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,44 километра.

Ранее ученые спрогнозировали, что в Турции до 2030 года может произойти мощное землетрясение магнитудой выше 7 баллов. Вероятность такого события оценивается приблизительно в 50%. Отмечается, что оно затронет Стамбул и регион Мраморного моря.

8 июля сообщалось, что у побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 балла. Специалисты установили, что очаг залегал на глубине 6 километров. О разрушениях и жертвах данные не поступали.

