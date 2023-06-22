Эксперт назвал причину землетрясения в Крыму

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Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин назвал причину повторного землетрясения у берегов Крыма. В беседе с RT он уточнил, что явлений такой силы не было давно.

"По данным Российской геофизической службы, там магнитуда даже 5,1. Это немного другая магнитуда, чем определяли американцы или европейцы", – уточнил эксперт.

По словам специалиста, к подземным толчкам могло привести движение тектонических плит или блоков земной коры. Он напомнил, что в 1927 году в Крыму уже было два землетрясения магнитудой около 6 баллов. Шебалин рассказал, что первое землетрясение привело к разрушениям без жертв, однако второе стало более разрушительным.

"Так что в принципе разрушительные землетрясения в этом районе возможны. Но говорить о том, произойдут ли более сильные землетрясения, сейчас невозможно. Модели, которые могли бы это описать, пока неточны, и сказать наверняка, будут ли более сильные толчки, мы не можем", – сказал он.

Утром 22 июня землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали рядом с Севастополем. Толчки произошли в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы.

Ранее три землетрясения за сутки произошли у берегов полуострова Камчатка. Подземные толчки магнитудами 5,2, 5,4 и 3,9 зафиксировали в акватории Тихого океана. Первое землетрясение произошло 9 июня около 09:30 по местному времени (в 02:30 по московскому), второе – около 13:00 (в 06:00 по московскому), третье – еще спустя 10 минут.

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