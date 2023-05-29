Землетрясение зафиксировали недалеко от Таштагола на юге Кузбасса

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Подземные толчки с интенсивностью 4,3 балла по шкале MSK64 зафиксировали на юге Кузбасса. Об этом информирует сайт Алтае-Саянского филиала Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН.

"Интенсивность сотрясений в эпицентре: 4,3 баллов MSK64 9 километров на северо-восток (30) от Таштагол. Регион события: Хребет Бийская Грива 9 километров на северо-восток (30) от Таштагол", – говорится в сообщении.

Ученые также добавили, что подземные толчки носят естественный характер.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. По информации филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки зафиксировали в 04:17 по московскому времени в 199 километрах от села Мильково. Эпицентр залегал на глубине 53 километров.