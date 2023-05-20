Землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с Сочи

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Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 50 километрах от Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что Обнинская сейсмостанция зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, интенсивность которого достигала 2–3 баллов.

"Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обращений от жителей в связи с произошедшим не поступало.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае произошло два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2. Первое землетрясение произошло на глубине 18 километров в 122 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Второе произошло в Тихом океане в 114 километрах восточнее округа.

