05:56Происшествия
На Сахалине произошло ощущаемое землетрясение
Фото: depositphotos/vchalup2
В Сахалинской области в Смирныховском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Согласно данным ведомства, толчки были зафиксированы в семи километрах к востоку от села Рощино. Эпицентр землетрясения залегал на глубине в 7 километров.
Жители села Онор ощутили землетрясение до 3-х баллов. В МЧС подчеркнули, что все службы работают в штатном режиме, на данный момент сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Сотрудники МЧС обследуют жилые дома, а также объекты ЖКХ и социально значимые объекты.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки. Оно произошло в 199 километрах от села Мильково, его эпицентр залегал на глубине 53 километров.
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на Соломоновых островах
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