На Сахалине произошло ощущаемое землетрясение

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В Сахалинской области в Смирныховском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Согласно данным ведомства, толчки были зафиксированы в семи километрах к востоку от села Рощино. Эпицентр землетрясения залегал на глубине в 7 километров.

Жители села Онор ощутили землетрясение до 3-х баллов. В МЧС подчеркнули, что все службы работают в штатном режиме, на данный момент сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Сотрудники МЧС обследуют жилые дома, а также объекты ЖКХ и социально значимые объекты.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки. Оно произошло в 199 километрах от села Мильково, его эпицентр залегал на глубине 53 километров.