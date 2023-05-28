Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

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Землетрясение магнитудой 5,5 балла зафиксировали ученые у берегов Камчатки. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным специалистов, землетрясение произошло в 04:17 по московскому времени в 199 километрах от села Мильково. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 53 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 балла случилось у берегов префектуры Тиба к востоку от Токио в Японии. В городе сработала система предупреждения.

До этого на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир был зафиксирован пепловый выброс высотой 1 километр. Шлейф от выброса пепла распространился в южном направлении на расстояние более 5 километров.