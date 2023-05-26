Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Японии

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Землетрясение магнитудой 6,2 балла случилось у берегов префектуры Тиба к востоку от Токио в Японии. Угроза цунами отсутствует, сообщает пресс-служба Национального метеорологического управления страны.

В городе сработала система предупреждения. Сильные толчки в течение одной минуты ощутили жители Токио. Согласно информации, землетрясение установили в 19:03 по местному времени (13:03 по московскому времени). Очаг толчков находился на глубине 50 километров под водой.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

До этого землетрясение магнитудой 4,9 балла зафиксировали в провинции Турции Адана. Очаг подземных толчков находился на глубине 6,67 километра.

Ранее в Геологической службе Соединенных Штатов сообщили, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии (заморская территория Франции) в Тихом океане.

Эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от новокаледонской столицы Нумеа, где проживают более 94 тысяч человек.