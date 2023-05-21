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Землетрясение магнитудой 4,9 балла зафиксировали в турецкой провинции Адана
Фото: 123RF/giobbi
Землетрясение магнитудой 4,9 балла зафиксировали в провинции Турции Адана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
"Подземные толчки зарегистрированы в 15:46 по местному времени (совпадает с московским временем. – Прим. ред.) в районе Саимбейли", – отмечается в сообщении.
В управлении уточнили, что очаг землетрясения находился на глубине 6,67 километра.
Ранее в Геологической службе Соединенных Штатов сообщили, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии (заморская территория Франции) в Тихом океане.
Эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от новокаледонской столицы Нумеа, где проживают более 94 тысяч человек.
В США объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,7 у Новой Каледонии
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