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06:59

Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у восточного побережья Новой Каледонии

Фото: 123RF/cylonphoto

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии (заморская территория Франции) в Тихом океане. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает РИА Новости.

"На основе предварительных параметров на побережьях, расположенных в пределах 1 000 километров от эпицентра землетрясения, возможны цунами", – указано в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от новокаледонской столицы Нумеа, где проживают более 94 тысяч человек.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у новозеландского архипелага Кермадек. Местных жителей предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине 33,6 километра.

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