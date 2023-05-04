Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли на Камчатке

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Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли в четверг 4 мая в Камчатском крае. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает РИА Новости.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, ранним утром 4 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано два сейсмособытия", – указано в сообщении.

Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло на глубине 18 километров в 122 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. На территории краевой столицы ощущались подземные толчки силой до трёх баллов, согласно предварительным данным обошлось без разрушений.

Второе землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане в 114 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, в населенных пунктах края оно не ощущалось.

Ранее сообщалось, что в районе камчатского вулкана Шивелуч произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. По данным сейсмологов, подземные толчки могли ощущаться в поселке Ключи Усть-Камчатского района.

На Камчатке сообщили об угрозе извержения вулкана Шивелуч