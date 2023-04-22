Землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в ночь на субботу, 22 апреля, в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщает ТАСС.

"По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, ночью 22 апреля в акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 75 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0", – указано в сообщении.

Эпицентр землетрясения был в 74 километрах к югу от Петропавловск-Камчатского городского округа. В округе ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, жертв и разрушений нет.

До этого сообщалось, что на вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Извержение было зафиксировано в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке.

Из-за активности вулкана временно закрыли школы и перекрыли движение по трассе в Усть-Камчатском районе. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов порекомендовал местным жителям соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома.