Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 912 км от Новой Зеландии, объявлена угроза цунами

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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у новозеландского архипелага Кермадек. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает РИА Новости.

Землетрясение произошло в 03:41 по московскому времени в 912 километрах от населенного пункта Хикс Бэй в Новой Зеландии. Его очаг залегал на глубине в 33,6 километра.

В населенном пункте проживает около 1 400 человек, на данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

При этом национальная метеорологическая служба США предупреждает об угрозе цунами.

Ранее сообщалось, что несколько подземных толчков зафиксировали в районе Индонезии. Магнитуда последнего землетрясения составила 5,3, его эпицентр находился примерно в 200 километрах к юго-западу от города Париаман, где проживают более 90 тысяч человек.

До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского. В округе ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, обошлось без жертв и разрушений.

