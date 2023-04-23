Несколько подземных толчков зафиксировали в районе Индонезии

Сейсмологи сейчас внимательно следят за обстановкой в районе Индонезии. Специалисты зафиксировали там несколько подземных толчков.

Магнитуда последнего землетрясения составила 5,3. Его эпицентр находился примерно в 200 километрах к юго-западу от города Париаман, где проживают более 90 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 42 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

