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Несколько подземных толчков зафиксировали в районе Индонезии

Несколько подземных толчков зафиксировали в районе Индонезии

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Сейсмологи сейчас внимательно следят за обстановкой в районе Индонезии. Специалисты зафиксировали там несколько подземных толчков.

Магнитуда последнего землетрясения составила 5,3. Его эпицентр находился примерно в 200 километрах к юго-западу от города Париаман, где проживают более 90 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 42 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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