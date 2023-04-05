Главы МИД стран НАТО считают, что Швеция должна быстрее стать частью Альянса

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Министры иностранных дел стран – членов Североатлантического альянса считают, что Швеция должна присоединиться к НАТО как можно быстрее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

"Мы приветствовали Финляндию как нового члена НАТО. Министры также сошлись в мнении, что Швеция должна стать членом Альянса как можно скорее", – заявил генсек.

4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. В этот день глава МИД страны Пекка Хаависто подписал указ о вступлении страны в Альянс.

После этого главы внешнеполитических ведомств государств – участников Североатлантического альянса передали США документы о приеме Финляндии в организацию.

Надежды на то, что Швеция быстрее станет частью НАТО, также выразил глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что в апреле посетит эту страну для организации переговоров по вопросам региональной безопасности и обсуждению планов о вступлении в Альянс.

Финляндия стала членом НАТО

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