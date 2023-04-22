Ливни и штормы могут нарушить жизнеобеспечение 11 регионов России

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Сильные осадки и порывы ветра в 11 регионах России могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения, говорится в регулярном прогнозе чрезвычайных ситуаций ВНИИ ГОЧС.

Речь идет о Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономном округах, о Республике Алтай, Крыму, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Мурманской и Архангельской областях.

До конца текущей недели там прогнозируются порывы ветра до 30 метров в секунду и выпадение до 40 миллиметров осадков, что приведет к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения.

В Москве при этом ожидаются теплые выходные, без осадков. В субботу, 22 апреля, температура повысится до 15–17 градусов, в воскресенье, 23 апреля, – до 18–20 градусов.

По прогнозам синоптиков, погода в столице в выходные останется сухой и комфортной.

Понедельник 24 апреля станет самым теплым днем месяца в Москве, обещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в городе повысится до 22 градусов, что соответствует концу мая.