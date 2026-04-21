Власти Японии сняли ограничения на экспорт оружия

Правительство Японии пересмотрело принципы передачи оборонного оборудования, фактически сняв ограничения на экспорт оружия, в том числе летального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека японского кабмина Минору Кихару.

По его словам, сегодня ни одна страна не может защитить свою безопасность в одиночку. Кихара также заявил о необходимости укрепить японскую оборонно-промышленную и технологическую базу.

Вместе с тем Япония будет продолжать придерживаться основополагающих принципов мирного государства, заключил генсек кабмина.

Ранее Япония выразила протест КНДР в связи с запусками баллистических ракет. В японском Минобороны заявили, что действия Пхеньяна представляют угрозу миру и безопасности как самой Японии, так и региона в целом, а также всего международного сообщества.

Между тем Япония намерена выступить в роли посредника между ядерными и неядерными государствами в ходе предстоящей обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).