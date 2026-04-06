Япония планирует стать посредником между ядерными и неядерными странами

Япония намерена выступить в роли посредника между ядерными и неядерными государствами в ходе предстоящей обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

По словам министра, Токио считает критически важным нахождение точек соприкосновения между двумя группами стран и готов играть активную роль в этом процессе.

Мотэги подчеркнул, что Япония намерена задействовать накопленный международный авторитет и в тесной координации с другими государствами максимально продвигать соответствующие инициативы.

Ранее стало известно, что Иран рассматривает вопрос выхода из ДНЯО. После чего Тегеран не будет являться членом международного договора и не будет обязан вести ядерную деятельность только в мирных рамках.