06 апреля, 05:46
Япония планирует стать посредником между ядерными и неядерными странами
Япония намерена выступить в роли посредника между ядерными и неядерными государствами в ходе предстоящей обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.
По словам министра, Токио считает критически важным нахождение точек соприкосновения между двумя группами стран и готов играть активную роль в этом процессе.
Мотэги подчеркнул, что Япония намерена задействовать накопленный международный авторитет и в тесной координации с другими государствами максимально продвигать соответствующие инициативы.
Ранее стало известно, что Иран рассматривает вопрос выхода из ДНЯО. После чего Тегеран не будет являться членом международного договора и не будет обязан вести ядерную деятельность только в мирных рамках.