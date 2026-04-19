Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Япония выразила протест КНДР в связи с запусками баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба японского министерства обороны.

В заявлении ведомства подчеркивается, что действия Пхеньяна, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет, представляют угрозу миру и безопасности как самой Японии, так и региона в целом, а также всего международного сообщества.

Отмечается, что эти запуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и создают серьезные риски для безопасности населения. Токио решительно осуждает такие действия и заявляет КНДР решительный протест.

Ранее южнокорейское агенство Yonhap сообщило, что Северная Корея 18 апреля запустила баллистическую ракету неопределенного типа на восток. При этом детали пуска, включая место старта и параметры полета, не уточняются.