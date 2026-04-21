Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 06:58

Происшествия

Приставы открыли новое делопроизводство об аресте имущества Чубайса

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Судебные приставы открыли новое исполнительное производство об аресте имущества в отношении экс-главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса почти на 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что материалы были направлены приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск "Роснано" к Чубайсу и другим бывшим руководителям о взыскании убытков в размере около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов – в сумме более 5,5 милларда рублей по текущему курсу.

Это уже третье исполнительное производство в отношении Чубайса. В январе этого года на счета Чубайса наложили обеспечительный арест на общую сумму почти 11,9 миллиарда рублей. На основании этого приставы открыли исполнительное производство.

Кроме того, в прошлом году на счета и другое имущество Чубайса и еще 7 человек наложили арест на общую сумму 5,6 миллиарда рублей. Согласно документам, "Роснано" подала иск "о солидарном взыскании убытков" в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов.

Позже Чубайс подал ходатайство об отмене ареста имущества, однако суд его отклонил.

Осенью 2024 года также стало известно о хищении свыше 13 миллиардов рублей в процессе создания российского планшета из компании-разработчика. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего гендиректора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика