Суд в Москве отказался полностью снять арест с активов Чубайса на 5,6 млрд рублей

Фото: фотохост-агентство ТАСС/Михаил Джапаридзе

Суд в Москве отклонил ходатайство экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса об отмене ареста его имущества на сумму более чем 5,6 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

При этом суд оставил арест денежных средств в пределах суммы иска, но за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса.

Суд 4 апреля принял обеспечительные меры, так как "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".

Как заявлял представитель Чубайса, необходимость данных обеспечительных мер не доказана. В связи с этим он попросил полностью отменить арест активов или снять арест с 50% пенсии по старости Чубайса.

"На основании определения суда были арестованы счета и были арестованы все платежи, связанные с пенсией. Мой доверитель не получает ни рубля", – сказал представитель экс-руководителя "Роснано".

Ранее сообщалось, что Чубайс может вывести свои активы из России в случае снятия с них ареста. Сделать он это может вместе с другими семью фигурантами его арбитражного дела.

Осенью 2024 года стало известно о хищении свыше 13 миллиардов рублей в процессе создания российского планшета. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего гендиректора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".

В 2025 году на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек был наложен арест на общую сумму 5,6 миллиарда рублей. Согласно документам, "Роснано" подала иск "о солидарном взыскании убытков" в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов.

Как уточнял директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов, иск связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании. Он является частью системной работы по восстановлению капитала.