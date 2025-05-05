ТАСС: Чубайс может вывести свои активы из России в случае снятия с них ареста

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Экс-руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс может вывести свои активы из России в случае снятия с них ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

Как сообщает агентство, Чубайс может это сделать вместе с другими семью фигурантами его арбитражного дела. Также отмечается, что ответчики не проявляют заинтересованности в сохранении своих активов на территории России.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Чубайса к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам обанкротившегося ООО "Лира".

Основанием для привлечения к ответственности называлось заключение компанией и Chastely Investments Limited договора займа. В дальнейшем права перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной якобы с Чубайсом.

В материалах дела уточнялось, что никакого увеличения активов "Лиры" не произошло, так как никакие денежные средства должнику от Chastely Investments Limited не передавались, а образовавшая в рамках договора займа задолженность все же была возвращена.