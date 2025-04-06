Директор "Роснано" раскрыл подробности об иске к Чубайсу

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Директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов рассказал подробности об иске компании к бывшему главе Анатолию Чубайсу и еще семи лицам, сообщает ТАСС.

По его словам, иск "Роснано" о взыскании убытков связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании и является частью системной работы по восстановлению капитала. Существенные денежные потери связаны с реализацией проекта Plastic Logic и обращение в суд направлено на привлечение к ответственности всех лиц, принимавших решения о финансировании проекта.

"Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей", – заявил Евгений Фролов.

Уже в 2012 году "Роснано" отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

Ранее, 5 марта, Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество экс-руководителя компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 миллиарда рублей. Кроме того, компания написала заявление о принятии мер и наложении ареста на денежные средства близких родственников ответчиков.

В 2024 году стало известно о хищении более 13 миллиардов рублей в ходе создания российского планшета из компании-разработчика. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего генерального директора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".