РИА Новости: суд не привлек Чубайса к ответственности по миллиардным долгам "Лиры"

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Арбитражный суд Москвы отказался привлечь экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам обанкротившегося ООО "Лира". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Заявление подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками в нем были указаны Чубайс, который назван "бенефициаром активов должника", а также экс-гендиректора Николай Сапегин и Манвел Мкртумян.

Основанием для требования привлечь Чубайса к субсидиарной ответственности стало заключение компанией и Chastely Investments Limited договора займа. В дальнейшем права требования по перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной якобы с Чубайсом.

В материалах дела уточняется, что никакого увеличения активов "Лиры" не произошло, так как никакие денежные средства должнику от Chastely Investments Limited не передавались, а образовавшая в рамках договора займа задолженность все же была возвращена.

Однако, по мнению суда, из представленных доказательств не следует, что "Лира" и Чубайс являются аффилированными лицами. В итоге суд привлек к субсидиарной ответственности только последнего гендиректора должника Мкртумяна.

Сейчас в реестр требований кредиторов "Лиры" включены требования банка "Траст" в размере около 10,1 миллиарда рублей. Долг подтвержден судебными актами четырех инстанций.

Ранее сообщалось, что в отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга. В материалах указывалось, что он является должником, а цель исполнения – наложение ареста.

Осенью прошлого года также стало известно о хищении свыше 13 миллиардов рублей в процессе создания российского планшета из компании-разработчика. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего гендиректора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".

По данным СМИ, Чубайс уехал из России в 2022 году, когда покинул пост спецпредставителя главы государства. Однако после этого выяснилось, что он вернулся в Израиль. Комментируя фотографии Чубайса оттуда, Владимир Путин заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании.