Исполнительное производство по взысканию долга открыто в отношении Чубайса

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

В отношении экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных исполнительных производств.

В материалах указано, что Чубайс является должником, исполнительное производство открыли 17 апреля. Цель исполнения – наложение ареста.

Осенью прошлого года стало известно о хищении свыше 13 миллиардов рублей в процессе создания российского планшета из компании-разработчика. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего гендиректора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".

По данным СМИ, Чубайс уехал из России в 2022 году, когда покинул пост спецпредставителя главы государства. Однако после этого выяснилось, что он вернулся в Израиль.

Комментируя фотографии Чубайса оттуда, Владимир Путин заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании.

Весной текущего года на денежные средства и иное имущество экс-руководителя компании и еще семи человек был наложен арест на общую сумму 5,6 миллиарда рублей. Согласно документам, "Роснано" подала иск "о солидарном взыскании убытков" в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов.

Как уточнял директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов, иск связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании и является частью системной работы по восстановлению капитала.