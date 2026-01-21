Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 10:49

Происшествия

Новое исполнительное производство об аресте имущества открыто в отношении Чубайса

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Судебные приставы начали новое исполнительное производство об аресте имущества в отношении экс-главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Документы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы. В них говорится, что на счета Чубайса наложили обеспечительный арест на общую сумму почти 11,9 миллиарда рублей. На основании поступивших материалов приставы открыли исполнительное производство.

"Предмет исполнения – наложение ареста", – указано в одном из документов.

Осенью 2024 года стало известно о хищении более 13 миллиардов рублей в процессе создания российского планшета. К преступлению оказался причастен бывший директор ООО "Пластик Лоджик" Борис Галкин, чья компания была учреждена "Роснано".

В прошлом году на счета и другое имущество Чубайса и еще 7 человек наложили арест на общую сумму 5,6 миллиарда рублей. Согласно документам, "Роснано" подала иск "о солидарном взыскании убытков" в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов.

Позже Чубайс подал ходатайство об отмене ареста имущества, однако суд его отклонил.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика