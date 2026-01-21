Новое исполнительное производство об аресте имущества открыто в отношении Чубайса

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Судебные приставы начали новое исполнительное производство об аресте имущества в отношении экс-главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Документы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы. В них говорится, что на счета Чубайса наложили обеспечительный арест на общую сумму почти 11,9 миллиарда рублей. На основании поступивших материалов приставы открыли исполнительное производство.

"Предмет исполнения – наложение ареста", – указано в одном из документов.

Осенью 2024 года стало известно о хищении более 13 миллиардов рублей в процессе создания российского планшета. К преступлению оказался причастен бывший директор ООО "Пластик Лоджик" Борис Галкин, чья компания была учреждена "Роснано".

В прошлом году на счета и другое имущество Чубайса и еще 7 человек наложили арест на общую сумму 5,6 миллиарда рублей. Согласно документам, "Роснано" подала иск "о солидарном взыскании убытков" в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов.

Позже Чубайс подал ходатайство об отмене ареста имущества, однако суд его отклонил.