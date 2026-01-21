Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 11:53

Происшествия

Капремонт роддома № 1 в Новокузнецке не проводили с момента постройки в 1989 году

Фото: РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Капитальный ремонт в роддоме № 1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли 9 младенцев, не проводили с 1989 года, когда он и был построен. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кемеровской области.

"В августе 2025 года в роддоме № 1 выполнялся текущий ремонт и дезинфекционные работы", – рассказали в ведомстве.

В учреждении покрасили стены и потолки, а также привели в порядок напольную и настенную плитку, заменили светильники в помещениях на энергосберегающие. Всего работы проводились в более чем 100 кабинетах и палатах, душевых комнатах, санузлах, помещении аптечного склада, гардеробе, лестничных клетках и других помещениях, заявили в министерстве.

Уточняется, что здание роддома на улице Сеченова, 17 Б, где на данный момент находится акушерский стационар № 1, построили в 1989 году, но коллектив переехал в новое помещение только в 1991 году.

Информация о гибели младенцев в роддоме распространилась в СМИ 13 января. Госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев. Он подчеркнул, что сейчас идет разбирательство, на место выезжала комиссия Минздрава.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Главврача новокузнецкой больницы временно отстранили от должности.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика