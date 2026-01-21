Капремонт роддома № 1 в Новокузнецке не проводили с момента постройки в 1989 году

Фото: РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Капитальный ремонт в роддоме № 1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли 9 младенцев, не проводили с 1989 года, когда он и был построен. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кемеровской области.

"В августе 2025 года в роддоме № 1 выполнялся текущий ремонт и дезинфекционные работы", – рассказали в ведомстве.

В учреждении покрасили стены и потолки, а также привели в порядок напольную и настенную плитку, заменили светильники в помещениях на энергосберегающие. Всего работы проводились в более чем 100 кабинетах и палатах, душевых комнатах, санузлах, помещении аптечного склада, гардеробе, лестничных клетках и других помещениях, заявили в министерстве.

Уточняется, что здание роддома на улице Сеченова, 17 Б, где на данный момент находится акушерский стационар № 1, построили в 1989 году, но коллектив переехал в новое помещение только в 1991 году.

Информация о гибели младенцев в роддоме распространилась в СМИ 13 января. Госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев. Он подчеркнул, что сейчас идет разбирательство, на место выезжала комиссия Минздрава.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Главврача новокузнецкой больницы временно отстранили от должности.