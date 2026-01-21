Форма поиска по сайту

21 января, 16:48

Политика
Reuters: уполномоченный президент Венесуэлы Родригес приедет в США

Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес посетит США

Фото: ТАСС/POOL/Кирилл Зыков

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес посетит США, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters.

"Родригес приедет в США, но на данный момент в расписании ничего не указано", – сказал неназванный американский чиновник.

Соединенные Штаты 3 января провели в Венесуэле военную операцию, в ходе которой захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Позднее Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Затем Трамп поговорил с ней по телефону. Они обсудили двустороннюю рабочую повестку и нерешенные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

При этом СМИ сообщили, что американские правоохранители организовали несколько расследований против Родригес. Речь идет как минимум о 10 делах, география которых охватывает территории от Парагвая до Нью-Йорка, однако официальные обвинения не предъявлены.

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

