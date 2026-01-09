Трамп отменил вторую волну атак по Венесуэле из-за сотрудничества с Каракасом

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что отказался от второй волны атак на Венесуэлу из-за сотрудничества с Каракасом.

"США и Венесуэла отлично работают вместе", – отметил президент США.

Трамп указал, что власти Венесуэлы начали освобождать политзаключенных, а также успешно сотрудничают с США по вопросам нефтегазовой инфраструктуры.

Главы Белого дома также сообщил, что крупнейшие нефтяные компании вложат в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов. Со всеми представителями фирм Трамп планирует встретиться 9 января в Белом доме.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, в ходе которой захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В результате произошедшего не менее 100 человек погибли .

Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме". Также им предъявлены обвинения в ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре с целью владения этими средствами против США.

Во время первого заседания, которое прошло в Нью-Йорке 5 января, президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. В этот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. В своей речи она подчеркнула, что Мадуро и его супруга находятся в заложниках у США.

Позже СМИ сообщили, что администрация Трампа выдвинула стране четыре условия. Предварительно, США хотят, чтобы Венесуэла приняла меры для пресечения наркотрафика. Кроме того, Родригес призвали выслать из страны иранских, кубинских и других "враждебных Вашингтону агентов".

Также среди требований есть условие по прекращению поставок нефти странам, которые Штаты считают своими противниками. Помимо этого, в США рассчитывают, что Родригес повлияет на проведение в Венесуэле "свободных выборов", а после покинет свой пост.

