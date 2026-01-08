Форма поиска по сайту

Политика

Крупнейшие нефтяные компании США планируют помочь властям с Венесуэлой

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Глава Министерства энергетики США Крис Райт подчеркнул готовность ведущих американских нефтяных компаний оказать содействие властям страны в венесуэльском вопросе. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

По словам Райта, он оперативно связался с руководством корпораций Chevron, ConocoPhillips и ExxonMobil после соответствующего запроса. Реакция компаний, как отметил министр, была "просто потрясающей".

Он добавил, что компании выразили готовность совместно проанализировать ситуацию в Венесуэле, поделиться экспертными знаниями и найти пути для разблокирования текущего тупика.

Конечной целью, как отметил министр, является создание условий для возможного реинвестирования и возвращения американского бизнеса в страну.

При этом Райт добавил, что немедленные многомиллиардные инвестиции в восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Венесуэлы со стороны этих корпораций не предвидятся. Речь идет прежде всего об экспертном и информационном взаимодействии на данном этапе.

Армия США провела военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Позже Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США до 50 миллионов баррелей нефти для продажи. Она будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к разгрузочным терминалам Штатов.

