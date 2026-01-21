Форма поиска по сайту

21 января, 16:26

Политика
Financial Times: заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе

Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе

Фото: Getty Images/Dursun Aydemir

Заявления главы Минторга США Говарда Латника вызвали переполох на ужине, который был организован временным сопредседателем Всемирного экономического форума Ларри Финком, сообщает Financial Times.

По данным СМИ, заявления были "воинственными". Их встретили насмешками, а некоторые гости приняли решение покинуть ужин. При этом Финку пришлось призывать присутствующих к спокойствию.

Однако не уточняется, какие именно заявления Латника вызвали подобную реакцию.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей и заявил, что отдал приказ уничтожить Иран, если с ним что-то произойдет. По его словам, им "не следовало" угрожать, однако, если что-то случится, "вся страна взлетит на воздух".

