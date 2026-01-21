Разбор завалов на месте обрушения ТЦ в Новосибирске продолжат ночью

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Разбор завалов на месте обрушения торгового центра в Новосибирске продолжат в ночное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова.

По его словам, людей под завалами больше быть не может. На месте работают свыше 350 человек, а также 70 единиц спецтехники. Они извлекли и эвакуировали троих пострадавших.

Инцидент произошел по адресу улица Наумова, дом 26, днем 21 января. В здании располагалось несколько магазинов.

По данному факту было заведено уголовное дело и организована проверка. Предварительно, причиной трагедии стало скопление снега.

В мэрии уточнили, что торговый центр был возведен самовольно. При этом в 2017 году предлагалось привлечь застройщика к ответственности, однако региональная инспекция государственного строительного надзора отказала в возбуждении дела.

